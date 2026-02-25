Práce načerno nebo prostřednictvím zastřených agenturních zaměstnanců připravuje stát podle některých odhadů až o 70 miliard korun ročně. Finanční správa proto v uplynulém roce odhalená podvodná schémata detailně analyzovala a vyvinula speciální nástroj, který z dostupných dat vyfiltruje podezřelé firmy.
Výsledkem má být zcela nová iniciativa, kterou chce ministerstvo financí spolu s resortem práce a sociálních věcí spustit ještě v únoru. Finanční správa ji označuje jako Kobru proti nelegální práci. Odkazuje tím na takzvanou Daňovou kobru, která funguje od roku 2014, kdy ANO poprvé vstoupilo do vlády a šéf hnutí Andrej Babiš byl ministrem financí.
