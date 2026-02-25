Ještě v šedesátých letech byla Kodaň průměrné evropské město se spoustou negativních jevů. To hlavní, co ji trápilo, byla jednoduchá věc: Lidem se do města nechtělo chodit, trávit v něm volný čas. Takové místo sice dokáže plnit své základní ekonomické funkce, ale selhává v neméně důležité roli sociálně‑kulturního centra, zjednodušeně není místem pro život.
Nyní Kodaň vévodí naprosté většině žebříčků, které se zabývají tím, jak se kde kvalitně a příjemně lidem žije, včetně toho nejprestižnějšího, Global Liveability Indexu. Ten i podobné další se pochopitelně zaměřují na více oblastí od ekologických otázek přes vzdělávací systém až po politickou stabilitu.
