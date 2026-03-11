Sotva začalo v Evropě naplno platit nové uhlíkové clo, už kolem něj vzniká první velký spor. Skupina dvanácti členských států chce, aby se do něj dočasně nezahrnovala hnojiva. Nový systém totiž zdražuje dovoz ze třetích zemí tím, že k ceně přičítá i emise vzniklé při výrobě. Podle části států to může zdražit potraviny a zvýšit tlak na zemědělce. Opačný názor zastávají evropští výrobci hnojiv, kteří se dosud jen obtížně vyrovnávali s levnou zahraniční konkurencí. Patří mezi ně i koncern Agrofert.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.