Jen loni se do domovů pro seniory nedostalo kolem 40 tisíc žadatelů. Počet těch, kteří se bez každodenní pomoci neobejdou, se má přitom během deseti let zdvojnásobit. Systém péče o seniory v Česku tak podle Zdeňka Fialy, akvizičního ředitele fondu ESG SeniorCARE, nečekají lehká léta. Jeho fond v současnosti provozuje pět zařízení pro seniory, kteří vyžadují intenzivní péči. Povídali jsme si o tom, jaký je to byznys, jak v něm využívají moderní technologie a proč je živá uklízečka lepší než robot.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.