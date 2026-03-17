Začalo období zarudlých očí a usmrkaných nosů. Pylová sezona je tu a s ní i problémy, s kterými se potýkají stovky tisíc Čechů (jen alergickou rýmou jich trpí na 370 tisíc). Alergie ale nejsou jen problém zdravotní, mají i negativní dopad ekonomický. Odhaduje se, že jen v Evropské unii nekontrolované alergické rýmy a astma stojí systémy veřejného zdravotnictví mezi 50 a 150 miliardami eur ročně, a to v závislosti na intenzitě pylové sezony.
Většinu ekonomických nákladů spojených s alergiemi (podle propočtů je to až 70 procent) tvoří ztráta produktivity. Zatímco pracovní výkon se u alergiků v pylové sezoně snižuje, chybovost jde naopak nahoru. S trochou nadsázky řečeno tak firmy nevědomky platí „daň z pylu“. A třeba v takovém Japonsku se z pylové sezony stal dokonce „národní problém“, který řeší speciální vládní panel. Do jaké míry a jakými cestami tedy alergická kýchnutí otřásají ekonomikou? Ideálním místem, kde hledat odpovědi na tuto otázku, se ukázalo být právě Japonsko.
