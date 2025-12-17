Většina žen ve vyspělém světě za život neporodí dvě či více dětí. V některých zemích už je standard jen jedno dítě. Důsledky budou závažné a už přicházejí. Tlak na udržitelnost penzijních systémů rychle roste. V Česku se během příštího čtvrtstoletí zvýší poměr seniorů k populaci v produktivním věku o více než polovinu. A na východě Asie vzniká celá armáda důchodců.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.