Ocenění technologických akcií v USA a také obrovské investice do umělé inteligence často vyvolávají debaty o nafukování takzvané AI bubliny. Nové technologie mají tendenci v lidech vyvolat extrémní nadšení a velká očekávání. Následné vystřízlivění ale vede k prudkým poklesům trhu.
V tomto ohledu se AI často přirovnává k internetu, jehož rozšíření vedlo k nafouknutí takzvané dotcom bubliny na konci 90. let minulého století. Ceny akcií internetových firem se tehdy utrhly ze řetězu a lidé nakupovali prakticky všechno, co obsahovalo koncovku dotcom.
Nejen na tyto dvě období se v rozhovoru pro HN zaměřil ekonom Dominik Stroukal, který o historii finančních bublin napsal knihu. Říká, že na příběhu o AI bublině něco nehraje, a na závěr přidává radu, jak v této době investovat.
