1. Vládní strategie dá zelenou plynu a jádru
Česká vláda potvrdila plán na plné ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Tento i další cíle její hospodářské politiky obsahuje dokument nazvaný Česko: Země pro budoucnost 2.0.
Test obsahuje pasáže o energetice, vzdělávání, výzkumu a inovacích, výstavbě, bydlení nebo dopravě. Podle premiéra Andreje Babiše je hlavním úkolem na poli ekonomiky vybojovat v EU změny emisních povolenek, neboť země na nich prodělává miliardy.
Pro letošek je prioritou také nastavení kapacitních mechanismů pro výstavbu nových zdrojů s podporou plynu a v delším horizontu jádra.
Podle průmyslových svazů jde strategie správným směrem, ale rozhodne praxe.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.