Mnoho týdnů se o něj vedly ostré politické i odborné spory, až do minulého týdne ale vlastně nikdo nevěděl, jak přesně bude státní rozpočet pro letošní rok vypadat. Jasný byl především jeden parametr – celkový deficit ve výši 310 miliard korun. Ten o 63 miliard překračuje schodek povolený zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
Ministryně financí Alena Schillerová z ANO to schytala od opozičních politiků, ekonomů i Národní rozpočtové rady. Schodek v takové výši je nezákonný – a nedodržování zákonů vládou je obzvláště nebezpečné, shodovali se kritici.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.