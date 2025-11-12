Tři luxusní velké hotely v Praze, velká pražská nákupní centra Flora či Palladium nebo prestižní kanceláře na břehu Vltavy v Karlíně. Stručný výčet ze seznamu největších letošních realitních transakcí v oblasti komerčních nemovitostí naznačuje, že po letech útlumu se investoři v roce 2025 pustili do nákupů s vervou jako ve „zlatých časech“ před pandemií koronaviru.
Zajímavé jsou ovšem na zmiňovaných transakcích nejen miliardové sumy, které kupující zaplatili. Za pozornost také stojí, že je uskutečnily české investiční fondy. Ty letos tuzemskému trhu jasně vládnou a pouštějí se i do akvizic, které byly v předchozích letech spíše doménou silných západních investorů. „Nejzajímavější je bezesporu prodej Palladia. Před pár lety ještě nevídaná záležitost, že by český fond dokázal koupit nemovitost takového rozměru a významu,“ říká ředitel sekce kapitálových trhů poradenské společnosti iO Partners Martin Stričko.
