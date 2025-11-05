Rozvod je jako amputace. Přežijete, ale je vás méně. Tak to kdysi prohlásila slavná kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Člověk rozvodem ztrácí nejen kus sebe samého, ale také podstatnou část svého jmění. Je známou věcí, že rozpad manželského svazku nebolí jen duši, ale také peněženku. Dokládají to i statistiky, přičemž ekonomicky rozhodně trpí více ženy – podle jedné americké studie zažívají pokles životní úrovně po rozvodu zhruba o 45 procent, zatímco mužům klesne asi o 21 procent. V současném Ekonomu proto radíme, co dělat, abyste po tomhle stresujícím a srdcebolném traumatu neměli navrch ještě jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou.
V Ekonomu se toho ale dozvíte mnohem víc. Třeba jestli obnovení EET skutečně přinese desítky miliard korun do státního rozpočtu, proč může nafukující se trh private credit představovat pro celosvětovou ekonomiku velké systémové riziko anebo jak vám návštěva galerie může zachránit život.
Přeji pěkné čtení.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.