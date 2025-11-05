Základním pravidlem při řešení rozvodu je zachovat chladnou hlavu. Způsob, jakým manželé proces zvládnou, rozhodne o jejich finanční budoucnosti. Mohou z něj vyjít ekonomicky stabilní, nebo s dluhy a bez jakýchkoliv rezerv. Statistiky rozvodů nejsou příliš povzbudivé. I když podíl rozvedených manželství za posledních patnáct let klesá, stále končí rozvodem čtyři z deseti. Jak tedy zvládnout rozpad tohoto svazku tak, aby člověk nepřišel o všechno, co během let vybudoval, a zachoval si finanční nezávislost?
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.