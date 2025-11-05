Rozvody jsou náročné emočně i finančně. Společný majetek přetrvává i tam, kde už city vychladly. Právní expert finanční skupiny Partners Lukáš Vacek vysvětluje, jak se v takových situacích vyhnout zbytečným rizikům. Už dopředu je podle něj důležité rozmyslet si, s kým sdílíte dluhy, a při rozvodu a vypořádávání společného jmění jednat co nejrychleji. „Lze uzavřít předmanželskou smlouvu nebo případně i za trvání manželství dohodu o omezení společného jmění,“ nabádá a přidává další rady, jak postupovat.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.