Téma oddálení projevů stárnutí a prodloužení vlastního života zpracovalo množství umělců. Například Dorian Gray, titulní hrdina románu Oscara Wilda, vytvořil vlastní podobiznu, aby za něj nesla tělesný úpadek jako následek nezřízeného života a přibývajících let. Dohoda s temnými silami, kterou britský hejsek nevědomky uzavře, pro něj končí neslavně. Přitom by mu kýžený efekt pravděpodobně přinesly pravidelnější návštěvy početných londýnských galerií. Minimálně to naznačují vědecké studie, které v posledních letech zkoumaly vliv umění na délku a kvalitu života. Jejich výsledky nabízejí několik tipů, jak si prodloužit pobyt na tomto světě a vyhnout se vážným nemocem.

Méně stresu a osamělosti, pocity slasti

Návštěva galerie, hudebního klubu či divadla nabízí vedle estetického zážitku i podstatné snížení pravděpodobnosti předčasného úmrtí. Alespoň to tvrdí výzkum týmu psycholožky Daisy Fancourtové z University College London. Pozorování více než 6000 dobrovolníků starších 50 let vyneslo jednoznačné výsledky. Lidé, kteří navštíví alespoň jednou do měsíce divadelní představení, koncert nebo výstavu, mají o 31 procent nižší riziko předčasné smrt než ti, kteří se kultuře vyhýbají. 

