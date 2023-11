Svět komiksové literatury žije v posledních týdnech mimořádnou kauzou. Bill Willingham, tvůrce ceněné série Fables, která v temných příbězích propojuje tradiční pohádkové motivy s moderním světem, překvapil oznámením, že se vzdává autorských práv ke svému dílu a přenechává ho k volnému využití. Motivovaly ho k tomu dlouhodobé spory s významným komiksovým nakladatelstvím DC, do jehož stáje Fables patří. Práva uvolnil, protože DC dle jeho slov nedodržuje dřívější dohody, avšak případný soudní spor s obřím nakladatelstvím je mimo jeho časové i finanční možnosti. Komiksový vydavatel se však proti tvůrcovu rozhodnutí brání a tvrdí, že Willingham není oprávněn vzdát se svých autorských práv, jelikož by šlo o porušení některých ustanovení licenční smlouvy, kterou tvůrce s DC uzavřel a jejímž předmětem mělo být i převedení některých práv k dílu výlučně na vydavatelství.

Prostřednictvím ne právě obvyklého sporu lze nahlédnout spletitost, jakou se oblast autorských práv k originálním dílům vyznačuje. Podobně spletitá je i historie tohoto právního odvětví. V tahanicích o to, kdo smí nakládat s určitými díly, v minulosti vznikaly revoluce, redefinovaly se hranice práva i umění a zpochybňovaly se poslední vůle slavných hudebníků.

Od opisu žalmů ke vzpouře

Legendy praví, že prvky ochrany autorského práva lze vysledovat až do šestého století. V tehdejším Irsku se rozhořel spor mezi dvěma opaty raných křesťanských klášterů, svatým Kolumbou a svatým Finiánem z Movilly. Jádrem pře byl opis knihy žalmů, kterou si Finián dovezl ze své cesty do Říma. Jeho žák a přítel Kolumba prosazoval šíření daného textu a značně progresivně argumentoval tím, že slovo Boží obsažené v knize se má dostat k co největšímu počtu adresátů a že vlastníci takových knih mají povinnost jejich obsah zpřístupnit. I přes Finiánův nesouhlas Kolumba nakonec dílo po nocích tajně opsal. A právě na vlastnickém právu k tomuto opisu se přátelé neshodli. Dohodli se alespoň, že rozřešení přenechají autoritě irského velekrále Diarmaita mac Cerbailla.