Obstojná znalost legislativy se hodí nejen v běžném osobním životě či v rámci podnikání, ale i v nestandardních situacích, například při pobytu v nápravném zařízení. Kdo se dokáže orientovat ve spleti právních předpisů, obvykle dokáže získat respekt spoluvězňů i různé výhody, a to i přes to, že nemá žádné formální vzdělání. V angloamerickém prostředí dokonce existuje pro právní laiky, kteří poskytují rady ostatním odsouzeným s odvoláními či stížnostmi, speciální označení „vězeňský právník“. Judikatura jim přiznává speciální postavení, přičemž jejich činnost upravují i zákony některých amerických států.
Zvláštní funkce může inspirovat i pozvednout samotné vykonavatele. Případy z praxe ukazují pomoc spoluvězňům jako první krok k úplnému vzdělání, profesní změně a následné závratné kariéře. Jako vězeňští právníci začínali úspěšní advokáti, členové parlamentu i respektovaní akademici.
