Oligarcha slibující, že bude stát řídit jako firmu, je neštěstím. Ekonomické procesy v kapitalismu jsou totiž založené na jiných principech než procesy demokratické. Především platí, že v ekonomické oblasti nepanuje rovnost, na níž by měly být založeny vztahy v demokratické společnosti. Tahle slova filozofa Václava Němce v aktuálním čísle Ekonomu je třeba připomínat všem, kteří si stěžují na to, že demokracie je nepraktická forma vlády, protože jsou v ní procesy příliš zdlouhavé a každý krok vpřed je tak namáhavý a zabere příliš času. V demokracii opravdu nemohou politici často efektivně vykonávat svou vládu. Je to ale daleko menší problém než to, kdyby někdo s cílem být ve vládnutí efektivnější uzurpoval a koncentroval moc ve svých rukou. Ono by se totiž mohlo snadno stát, že by tu moc využíval na úkor druhých.
Přeji pěkné čtení.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.