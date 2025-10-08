Veřejnost zná Martina Hostáka jako bývalého hokejistu a spolukomentátora České televize, který stojí nejen na mistrovstvích světa po boku Roberta Záruby. Už mnohem méně lidí ale ví, že už téměř pět let pracuje jako manažer ve finanční skupině Wood & Company. A radí lidem včetně sportovců, jak nakládat s penězi. Klientů už má téměř dvě stovky.

Prakticky celý život strávil v hokejové bublině, po konci hráčské kariéry v roce 2001 prošel řadou trenérských a manažerských rolí v klubech. Mezi lety 2017 a 2020 byl generálním manažerem extraligových zlínských hokejistů. Právě tahle pozice ho „vyšťavila“, po ní se rozhodl hokejový svět opustit. A nelituje. Sedmapadesátiletý Hosták říká, že bez pravidelné dávky hokeje je mu lépe. Přesto se ve své současné práci k hokejistům vrací. Jedna z jeho misí je naučit sportovce finanční gramotnosti.

„Ochota hráčů věnovat hodinu něčemu jinému než tomu, co je jejich obživa, byl ve Zlíně nepřekonatelný problém. Bojuji s tím často i nyní ve světě investic. Nejde jen o sportovce, ale i o klasické zaměstnance nebo byznysmeny. Každý má plný kalendář své práce. Měli by se ale zastavit a uvědomit si, že jejich těžce vydělané peníze leží na spořicím účtu. Proč je nedají jinam aspoň na tři měsíce? Na rok?“ říká v rozhovoru. 

V září začala nová sezona hokejové extraligy. Je něco, co vás na začátku ligy překvapilo?

Možná konzistence brněnské Komety, která pokračuje ve výkonech z loňského play-off. Čekal bych, že přijde mistrovská kocovina. Ale po pár kolech se těžko dělají závěry. Snad nás čeká zajímavá sezona, ale myslím, že bude dost předvídatelná. Máme velké favority. Tým Pardubic opět posílil, Třinec vypadá dobře...

