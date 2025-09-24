Naše sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí. Byli bychom blázni, pokud bychom trvali na něčem, co není ekonomicky reálné. Tuhle legendární větu Bohuslava Sobotky z května 2003 uslyšíme velmi pravděpodobně v nějaké obměně i po letošních volbách. Tedy doufejme. Protože jestli jejich pravděpodobný vítěz hnutí ANO sestaví vládu a bude se skutečně řídit svým předvolebním programem, pak naši ekonomiku nečeká nic hezkého. Pořádně se zadlužíme jen proto, abychom se chvilku měli lépe. A po nás potopa.
Hnutí Andreje Babiše se totiž před volbami evidentně řídí heslem, že slibem nezarmoutíš. A tak slibuje, že všem sníží daně, zlevní hypotéky i energie, zkrátí čekací lhůty u doktora, zařídí dostupnější zdravotní péči… Prostě slibuje všem všechno. Jen jaksi neříká, kde na to chce vzít. Ani nemůže. Takové sliby prostě nejsou zasazeny do reálného ekonomického rámce…
