Většina stran slibuje, že dosáhne vyrovnaného rozpočtu. Podle Michala Skořepy, analytika České spořitelny a předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy, je to ale základní omyl české debaty o veřejných financích. „Cíl vyrovnaných rozpočtů má v programech hned několik stran. To je ale podle mě fundamentálně špatně. Fiskální politika by měla fungovat opačně – na investice by si stát měl půjčit a pak postupně dluh splácet,“ říká Skořepa. V rozhovoru hodnotí ekonomické programy hlavních stran a varuje před nerealistickými sliby.
