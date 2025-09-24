Pokud by hnutí Andreje Babiše realizovalo všechny svoje sliby, najít by si v nich „to svoje“ měl každý. Děti a studenti se mají dočkat návratu slevy na jízdné ve výši 75 procent, zaměstnanci zastropování hranice odchodu do důchodu na 65 let, živnostníci a OSVČ zrušení plánovaného růstu odvodů na sociálním a zdravotním už od příštího roku. Všichni by pak také měli zaznamenat nižší DPH, levnější energie, dostupnější zdravotní péči, kratší čekací lhůty u lékaře či levnější hypotéky. Podle odborníků by to ale v praxi představovalo velký zásah do státního rozpočtu a není vůbec jasné, kde na to hnutí chce vzít peníze.

Program představil Babiš ve čtvrtek v pravé poledne spolu s dalšími třinácti krajskými lídry a mladými tvářemi hnutí, a to v kulisách ostravského areálu Dolní oblasti Vítkovice. „Je to skutečně symbolické místo, které značí, že jsme dříve byli velmi silní v oblasti průmyslu. A náš program je zaměřen právě na to, že chceme posílit národní hrdost a že budeme opět velmi silní,“ říkal k tomu stínový premiér za hnutí a jeho první místopředseda Karel Havlíček. Všeobecně se však očekává, že premiérem bude v případě vítězství ANO Babiš.

