Pod názvem „chytřejší daně“ představili čeští ekonomové a výzkumníci daňovou reformu. Podle autorů jejich dílo na více než 200 stranách odstraňuje čtyři základní nedostatky českého daňového systému a vede tak ke snížení schodku veřejných financí i většímu hospodářskému růstu. Politici návrh vítají, přestože jejich předvolební sliby jsou trochu jiného rázu a jsou založené zejména na rozdávání peněz a snižování daní.
Autoři návrhu poukazují na to, že český daňový systém brzdí ekonomický růst, posiluje chudobu nízkopříjmových domácností, je přecpaný různými daňovými výjimkami a nevybírá dost peněz na to, aby stát poskytoval služby, jaké slibuje. „Vybíráme více peněz na daních, které brzdí růst, a méně na daních z majetku a spotřeby,“ popsal současný systém jeden z autorů návrhu, ředitel výzkumné společnosti PAQ Research Daniel Prokop.
