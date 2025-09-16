Býval to běžný obrázek. Na dveřích hospody nebo restaurace ještě před vstupem dovnitř upozorňovala hosty cedulka, že podnik nepřijímá karty. V poslední době se však trend obrací a gastro podniky, včetně například stánkařů na kulturních akcích, nabízejí hned několik možností, jak zaplatit bezhotovostně.
Současný trend potvrdil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Dál poroste podíl digitálních plateb, a to včetně venkovských hospod a různých stánků s občerstvením,“ řekl pro HN. Doplnil, že v rychle rostoucím podílu digitálních plateb dominuje platba přes QR kódy. A to díky možnosti načíst je a zaplatit přes ně rovnou třeba od stolu v restauraci.
