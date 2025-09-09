Existuje nespočet způsobů, jak si moderní personalistika poradí s člověkem. Už jsme byli zaměstnanci, zdroje, lidský kapitál i stakeholdeři. Nyní jsme i subjektem age managementu – vědeckého řízení stáří, které nám umožní, abychom v práci nezestárli a zůstávali věčně mladí. Když už personalisté zvládli změřit naši angažovanost, motivaci i work‑life balance, proč by si neporadili i s něčím tak banálním, jako je biologický věk?
