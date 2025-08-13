Úžasnej národ, tihle Češi. Škoda, že nebyli u stvoření světa. Mohli poradit, říká Bůh svatému Petrovi v mém oblíbeném vtipu od Vladimíra Renčína. Málokdo uměl tak trefně vystihnout různé povahové rysy českého národa jako tenhle kreslíř a karikaturista. Češi jsou skutečně experty na všechno. Jsme národ fotbalových i hokejových trenérů, odborníků na geopolitiku a v posledních týdnech jsme v sobě rovněž našli talent pro klimatologii. Tři týdny poněkud chladnějšího červencového počasí řadu z nás přesvědčily o tom, že klimatická změna je mýtus. Já sice moc dobře vím, že fakta dnes už přimějí změnit názor málokoho, přesto jich tu pár vyskládám, abyste si udělali představu o tom, jak chladný ten letošní červenec vlastně byl. Když se podíváme na všechna data o teplotách, která od roku 1775 naměřili v Praze Klementinu, zjistíme, že letošní červenec byl 46. nejteplejším z posledních 251. Když zprůměrujeme teploty za červen a červenec, tak letos zažíváme čtrnácté nejteplejší léto za 220 let. Ostatně, přečtěte si rozhovor s klimatologem Pavlem Zahradníčkem, je to osvěžující čtení v těch letošních parnech.

Přeji pěkné čtení.

