Navzdory tomu, že ručička teploměru v červenci atakovala tropickou třicítku zcela výjimečně, se letošní dovolenková sezona ve více než dvousetletém žebříčku umisťuje v první patnáctce nejteplejších let. Klimatickou změnu v České republice signalizuje i posunutý vegetační cyklus či stále menší sněhová pokrývka. Nové předpisy a regulace však nemusí být jedinou cestou, jak s teplotními posuny bojovat. „Cestou je podle mě spíše pokrok a vývoj v rámci udržitelných technologií. Pro Evropskou unii je to obrovská výzva a zároveň možnost, jak dohnat ujíždějící svět,“ konstatuje klimatolog Pavel Zahradníček. V rozhovoru pro týdeník Ekonom přibližuje svou práci na prediktivních klimatických modelech, ale i to, jaké pokroky dělají česká města v oblasti termoregulace či jak rostoucí teploty ovlivňují moravské vinařství.
Klimatologové tvrdí, že letošní léto je navzdory chladnějšímu červenci stále teplotně nadprůměrné. Jak je na tom v porovnání s ostatními roky?
Když zprůměrujete teploty za červen a červenec, tak jde o čtrnácté nejteplejší léto za 220 let. Pokud si vezmeme letošní červenec, tak byl pocitově určitě chladnější. Je však třeba vzít v potaz, že v posledních letech byly v tomto období teploty extrémní. Například loňský červenec byl nejteplejší za celou dobu měření. Pokud bychom to zkoumali v rámci posledních 60 let, tak by letošní teploty byly nadprůměrné. Pro mě je obrovské překvapení, že byl tak velký humbuk kolem toho, že je tři týdny chladněji. Změna klimatu není o tom, že bude všude jen tepleji a každý rok bude rekordní. Klima je variabilní. Střídají se nám teplejší a chladnější epizody a díky změně máme více těch teplejších, třeba i během zimy. To ale vůbec neznamená, že už chladnější období nepřijdou. Dříve či později dorazí velmi tuhá zima a jsem velmi zvědav na debatu, která v souvislosti s tím bude probíhat. Když to zjednoduším, tak v normálním klimatu by mělo být v rámci dekády průměrně pět teplých a pět chladných let. Současné rozpaky z toho, že je tři týdny mírně chladněji, nám ukazují, že ten poměr je dnes úplně jiný.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.