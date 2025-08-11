V posledních dvaceti letech jsem viděl stovky týmů a tisíce lidí ve firmách. Je to fascinující laboratoř lidského potenciálu – toho využitého i toho promarněného. A v centru všeho, co dělá rozdíl mezi stagnací a růstem, frustrací a angažovaností, odchodem a loajalitou, je zpětná vazba. Fenomén, o kterém všichni mluví, je ho plný LinkedIn, ale málokdo s ním opravdu umí pracovat. Včetně manažerů.
