Politické strany se podle sociologa a politologa Jana Hartla proměnily v uzavřené kluby, jejichž členům nejde ani tak o veřejné blaho, jako o vlastní kariéry. Zakladatel výzkumné agentury STEM rovněž připomíná, že z politiky mizí dlouhodobá témata. „Politici reagují hlavně na okamžité podněty, věnují se jen tomu, co je in, co frčí a o čem lidé chtějí slyšet,“ míní. Přičemž i u vážných věcí dávají přednost heslům od marketérů před trpělivým vysvětlováním svých postojů. V rozhovoru se také zamýšlí, proč k takovému „smrštění“ domácí politiky došlo a do jaké míry si za něj mohou sami voliči.