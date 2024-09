Umět se učit z vlastních chyb je skvělá schopnost. Jak ale říká investor Warren Buffett, umět se učit z chyb druhých je ještě lepší. A v některých případech to ani jinak nelze. Mezi ně jistě patří příležitost poučit se z toho, čeho lidé nejvíce litují, když se jejich čas nachýlil. Málokdo má rád, když jej někdo poučuje a zejména když je to z titulu vyššího věku a s tím spojených zkušeností. Přesto ale lze ve výpovědích umírajících nalézt pět principů týkajících se financí a osobního života, které stojí za to dodržovat.

O tématu vyšla už řada knih, kdy mezi nejpopulárnější patří Čeho před smrtí nejvíce litujeme od australské paliativní pečovatelky Bronnie Wareové. Někteří čtenáři si sice stěžují, že je kniha psaná více o autorčině životě než věnovaná pacientům, nicméně i tak z ní lze poučení vydestilovat. A doplnit je mohou myšlenky ze zatím nepřeložené knihy Die with Zero od Billa Perkinse, který je mimo jiné také manažerem hedgeového fondu, filmovým producentem nebo hráčem pokeru.