Na začátku 60. let minulého století se v americkém městečku Ypsilanti nedaleko Detroitu 123 malých černošských dětí zapojilo do experimentu, který jim změnil život. Tihle mrňousové se stali součástí studie mapující vliv předškolního vzdělávání na děti žijící ve složitých socioekonomických podmínkách. V letech 1962 až 1967 chodili do školky, jež vznikla v rámci programu Perry Preschool Project – děti v něm byly vedeny k samostatnosti, byla tříbena jejich schopnost řešit problémy a rozhodovat se. Učitelé zároveň navštěvovali jejich rodiče a snažili se je přimět k větší angažovanosti při výchově. Vědci zkoumali i kontrolní skupinu dětí z téhož prostředí, jež takové výhody neměla.

Výsledky programu byly úžasné. Jen na ukázku: celkem 77 procent dětí, které prošly programem Perry Preschool Project, dokončilo střední školu, v kontrolní skupině to dokázalo 60 procent dětí. Ve věku čtyřiceti let pak 60 procent z těch prvních vydělávalo více než 20 tisíc dolarů ročně. V kontrolní skupině na podobný výdělek dosáhlo 40 procent lidí.

Související

Výhody kvalitního předškolního vzdělávání se ale nezastavily jen u dětí, které jej získaly. Promítly se i do života jejich potomků. Ti častěji dokončili střední školu, více jich mělo práci na plný úvazek nebo podnikali a méně často se dostávali do střetu se zákonem. Ekonom a laureát Nobelovy ceny John Heckman, který se projektu také účastnil, dokonce tvrdí, že učitelé ve školkách se na životě dětí podepíší mnohem výrazněji než kantoři v pozdější fázi jejich životů. Fenoménu se říká Heckmanova křivka. Tvrdí, že každá utracená koruna nebo hodina strávená s dětmi má největší užitek u předškoláků.

Tohle číslo Ekonomu je o tom, jak investovat dětem. Nejen výše zmíněný příklad ukazuje, že nejlépe je vybavíte do života, když jim zajistíte co nejlepší vzdělání. A čím dříve začnete, tím lépe.

Přeji pěkné čtení.

Petr Kain, šéfredaktor