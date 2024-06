Hledání života ve vesmíru je skvělý byznys. Zabývají se tím dvě největší kosmické agentury, americká NASA a evropská ESA, živí tak tisíce vědců a techniků a vynakládají na to miliardy dolarů či eur. Do evropských projektů jsou přitom zapojeny i české „kosmické“ firmy, především do konstrukce vesmírného teleskopu Plato. V tomto případě jde o zakázky za stovky milionů korun.

Dalekohled Plato má od roku 2026 pátrat po druhé Zemi. Po světu vzdáleném desítky či třeba stovky bilionů kilometrů, na jehož povrchu by panovaly alespoň přibližně takové podmínky, na jaké jsme zvyklí. Jde o odpověď na otázku vědců, ufologů, ale i veřejnosti, zda existuje život v jiných planetárních soustavách. Účast na stavbě a vypuštění dalekohledu zároveň pomáhá evropským i domácím firmám, které vsadily na podnikání v kosmu. „Bavíme se jak o vědě, tak o technologickém rozvoji. Obojí jde ruku v ruce,“ řekl Ekonomu ředitel odboru kosmických aktivit na ministerstvu dopravy Václav Kobera. Připomíná také, že technika vyvinutá původně pro základní výzkum se nakonec úspěšně využívá komerčně, například při evropských satelitních projektech Galileo a Copernicus.

Účast na hledání planet mimo sluneční soustavu a dalším výzkumu vesmíru se v Česku hradí z domácích daní. Jde o část peněz procházejících přes agenturu ESA, kam vláda ročně posílá 1,5 miliardy korun.

Z Brna k exoplanetám

Významnou zakázku při konstrukci teleskopu Plato získala brněnská S.A.B. Aerospace, dcera italské kosmické společnosti. Pro agenturu ESA postavila šasi, jakousi kostru servisního modulu vesmírného dalekohledu. Na ten se namontují ostatní pomocné systémy, například solární panely, anténa, palubní počítač či korekční motory, takže bude nakonec složen z 12 tisíc součástek. Šasi má podobu roury z uhlíkových vláken a jde o konstrukci, která nejen musí vydržet silné vibrace v okamžiku startu, ale také roky v mrazivých podmínkách kosmu. Bez možnosti opravy, protože dalekohled bude umístěn ve vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů od Země.

Významnou zakázku při konstrukci evropského vesmírného teleskopu Plato plní brněnská S.A.B. Aerospace. Jde o šasi servisního modulu z uhlíkových vláken.

K servisnímu modulu bude připojen modul vědecký, který nese 26 teleskopů spojených s citlivými kamerami. Celková váha družice pak přesáhne dvě tuny. Hlavním dodavatelem je německá společnost OHB Systems sídlící v Brémách, významný podíl na její konstrukci mají také firmy z Itálie, Švédska a Švýcarska. Konsorcium zahrnuje rovněž několik evropských výzkumných center a ústavů vedených Institutem pro planetární výzkum v Berlíně. Náklady na tuto misi se odhadují téměř na miliardu eur.

Taková je tedy cena za pátrání po exoplanetách u 200 tisíc hvězd, zejména po takových, které mají podobnou velikost a teplotu jako Země. Plato získá rovněž informace o samotných hvězdách, kolem nichž planety krouží, hlavně o jejich stáří a aktivitě. To má význam při výpočtech, zda se na nich mohl vyvinout život, nebo dokonce život inteligentní. Podle mínění vědců je k vývoji civilizace podobné naší zapotřebí nejméně tří miliard let.

Klíčový projekt

Šasi pro Plato je zatím nejnákladnějším družicovým hardwarem, který agentura ESA svěřila české firmě. Zakázku S.A.B Aerospace získala díky dřívějším projektům v oblasti nosných raket a vědeckého vybavení pro mezinárodní kosmickou stanici ISS. „To přesvědčilo společnost OHB, aby jí svěřila odpovědnost za návrh, výrobu i kompletaci tohoto subsystému,“ vysvětluje český delegát v ESA Ondřej Rohlík. Brněnská firma vlastně už má odpracováno. „Po čtyřech letech příprav proběhla úspěšná integrace servisního modulu. Ten byl následně přepraven do Francie kvůli připojení navazujících částí,“ řekl týdeníku Ekonom ředitel S.A.B Aerospace Tomáš Moravec. Montáž bude dokončena v Německu, kde proběhnou i závěrečné testy.

Tržby S.A.B. Aerospace z projektu dosáhly řádově milionů eur. Přesnější informaci firma s ohledem na obchodní tajemství neposkytuje. „Jedná se samozřejmě o klíčový projekt, jehož uzavření v roce 2023 zásadně ovlivnilo výsledek celého roku,“ dodává Moravec.

Firma v nastoupeném směru hodlá pokračovat. „Z pohledu vědeckého zaměření mise, která pátrá po exoplanetách v dalekém vesmíru, je to pro nás premiéra. Máme však několik projektů, v nichž naše mechanické struktury slouží jako základ pro vynesení satelitů, které vesmír zkoumají. Jako prime kontraktor pracujeme na projektu Biomission, který je zaměřen na realizaci vědeckých pokusů, jejichž výsledky budou sloužit k ověřování možnosti života člověka na jiných planetách,“ říká Moravec o dalších zakázkách.