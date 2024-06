Do domácího kosmického průmyslu je podle Václava Kobery, ředitele odboru kosmických aktivit a nových technologií na ministerstvu dopravy, zapojeno 150 firem a vědeckých pracovišť. Dělí se zhruba o 1,5 miliardy korun, které Česko nyní ročně posílá do Evropské kosmické agentury (ESA). Tyto peníze se totiž mění v zakázky, o něž se soutěží. Pomáhají vědě, zvyšují technologickou úroveň českého průmyslu, a dokonce pro něj otevírají dveře na úplně jiných trzích.

Má hledání druhé Země ve vesmíru a života na cizích planetách smysl? Stojí to za vynakládané peníze?

Když se tím zabývá tolik lidí na celém světě a když se do toho investují docela velké peníze, tak asi stojí. Výzkumy navíc ve světě podporují i velice bohatí lidé, kteří chtějí znát odpovědi na otázky, zda život existuje či může existovat někde jinde. Před lety neexistovaly takové možnosti jako nyní, a tak se o exoplanetách jen přemýšlelo. Dnes je dovedeme díky nové technice najít.

Přesto – nedaly by se peníze vynakládané na kosmické programy využít praktičtěji?

Na to se můžete dívat z několika pohledů. Bavíme se jak o vědě, tak o technologickém rozvoji. Obojí jde ruku v ruce. Vědci chtějí vědecké výsledky, které pak přetavují v odborné články. I jejich poznatky mohou pomoci v řadě rozvojových aktivit. K tomu tu máme nové technologie, které se dají použít i jinde než při výzkumu. Získaly se například takové, které se pak využily při budování kosmické infrastruktury, při projektech evropského navigačního systému Galileo nebo dálkového průzkumu Copernicus. Ty přece slouží mnoha pozemským aplikacím, které každý zná.

Václav Kobera Vystudoval práva v Olomouci a v Praze. Postupně pracoval na ministerstvech zemědělství a financí, kde měl na starosti kosmické technologie a družicové systémy. Od roku 2011 se vesmírným byznysem zabývá na ministerstvu dopravy, kde je ředitelem odboru kosmických aktivit a nových technologií. Je také předsedou správní rady Agentury Evropské unie pro kosmický program sídlící v Praze. Na snímku s modelem družice Sentinel z programu Copernicus na dálkový průzkum Země.

Významným evropským projektem vědeckého typu má být kosmický teleskop Plato téměř za miliardu eur. Na jeho stavbě se podílejí i české firmy, o jaké peníze se jedná u nás?

Česká republika investuje peníze do kosmických aktivit většinou přes Evropskou kosmickou agenturu. Do ní ročně posíláme přibližně 1,5 miliardy korun. Na Plato jdou peníze z takzvaných povinných aktivit, které obsahují část určenou na vědu. Na vědecký program ročně ESA dává 500 až 600 milionů eur, tedy desetinu svého rozpočtu. Česká republika je při přípravě jednotlivých sond docela vidět. Na teleskopu Plato se hodně pracuje v Brně.

Kolik na to tedy jde v Česku?

Na kosmické vědecké projekty jde jedno procento ze zmíněné půlmiliardy. Peníze poslané do rozpočtu ESA se k nám pravidelně vracejí přes zakázky pro naše firmy a vědecké instituce.

A konkrétně na Plato?

Dohromady to z Česku přiklepnutých kontraktů je za deset milionů eur. U Plata neseme větší odpovědnost, převzali jsme při jeho konstrukci úkoly, které se týkají jeho integrace, což znamená, že zadáváme práci ostatním. Takže se to netýká jen společnosti S.A.B. Aerospace a jejích českých dodavatelů. Něco přichází z Itálie, něco z Německa. Nakonec se u nás vyrobená součást dalekohledu přesouvá do německé firmy OHB, která je pro Plato hlavním kontraktorem ESA. Ne vše, co se v Brně pro tento dalekohled dělá, jde z příspěvku České republiky. Řada věcí se platí z peněz jiných států.