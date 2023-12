Každý, kdo viděl film The Social Network, zná příběh Marka Zuckerberga a Eduarda Saverina. Oba se potkali na Harvardu, stali se z nich dobří přátelé, a jelikož byl Saverin poměrně movitý, pomohl Zuckerbergovi financovat start jeho firmy, která dostala jméno Facebook. Záhy se ale mezi oběma rozjely spory o směřování společnosti, Saverin prý navíc minimálně komunikoval, a zatímco Facebook se rozjížděl v Silicon Valley, poflakoval se po New Yorku. Zuckerberg se proto rozhodl, že si to s parťákem vyřídí. Založil druhou firmu, která Facebook koupila, a nově přerozdělil vlastnictví tak, že se Saverinův podíl z 34 procent propadl na hodnotu irelevantní pro vliv na vedení. Následovaly právní tahanice, které nakonec skončily mimosoudní dohodou.

Podobných příběhů nesvárů a podnikatelských rozchodů je v dějinách mnoho. Je to podobné jako v mezilidských partnerských vztazích, i v těch byznysových to občas končí rozvodem. Jenže zatímco třeba v Česku se takto rozpadne každé druhé manželství, byznysová partnerství jsou podle jedné studie ještě daleko křehčí – rozhádá se jich na 80 procent.

Proto jsme se v tomhle čísle Ekonomu podívali na to, co by měli podnikatelé dělat, aby se na podobný scénář co nejlépe připravili. Protože, co si budeme povídat, tak jako v běžném manželství trpí rozvodem nejvíc dítě, v tom podnikatelském na něj může nejvíc doplatit firma.

Přeji pěkné čtení.