Jednu střední školu před časem koupil, další už vybírá a chce vytvořit vzdělávací síť. Jeho firma Education navíc zprostředkovává zahraniční studium a poradenství. Vedle vzdělávání se podnikatel Tomáš Jízdný pustil i do developerských projektů. V byznysu se chová obezřetně, protože má za sebou podnikatelský rozchod. Ve dvaceti rozjel byznys s Ondřejem Kaniou, ale po čase se rozhodl ze společné firmy odejít. Od té doby se věnuje vlastním firmám v rámci investiční platformy Rozjízdný.cz.

Zažil jste podnikatelský rozchod. Jak ovlivnil vaše další podnikání?

Už bych nikdy nedělal byznys s blízkým člověkem. Když začnete podnikat s kamarádem, stane se z něj obchodní partner a o kamaráda přijdete, protože se vztahy z logiky věci razantně změní. To se nám stalo s Ondřejem Kaniou, dveře ke kamarádství se navždy zavřely. I když nakonec to asi nebylo na škodu.

Jak si partnery pro byznys po této zkušenosti vybíráte?

Snažím se jít do projektů, kde figuruji sám nebo tam jsou předem dobře definované podmínky vstupu a výstupu.

To ostatně doporučují i právníci. Společníci by si už na začátku podnikání měli říci, jak vyřeší případný byznysový rozchod. Jenže málokdo s ním dopředu počítá.

Ani já jsem nemyslel, že by se mi něco takového mohlo stát. To si prostě nepřiznáte. Ale teď už jsem díky životním zkušenostem opatrnější, obezřetnější a přemýšlím, co všechno by se mohlo v podnikání přihodit.

Tomáš Jízdný Už jako dvacetiletý založil s Ondřejem Kaniou společnost zaměřenou na zprostředkovávání studia v cizině. Později začali budovat i síť vlastních středních škol v Česku a v zahraničí. Koncem roku 2018 Jízdný z firmy JK Education odešel. V roce 2019 spustil investiční platformu Rozjízdný.cz zaměřenou na investice hlavně do vzdělávacích projektů.

V čem jste se na začátku podnikání s Ondřejem Kaniou dobře doplňovali?

Pro oba to byla první byznysová zkušenost. Já měl výhodu, že jsem vyrůstal v podnikatelské rodině a od malička nasával podnikatelského ducha. Od začátku jsem se připravoval na podnikatelskou dráhu na střední obchodní škole a následně na vysoké škole. Můj bývalý společník to pojal z jiného konce a odcestoval na střední školu do Ameriky. Načerpané zkušenosti nám dodaly ten správný základ a určilo to oblasti, které bude mít každý ve firmě na starosti. S růstem společnosti se začaly naše představy o jejím směřování a vedení rozcházet.