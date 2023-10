Mezinárodní obchod ve světě prudce brzdí. Do poklesu se dostal už v posledním čtvrtletí minulého roku. V letošním červenci, za který jsou k dispozici poslední data, klesla mezinárodní výměna zboží podle nizozemského Úřadu pro analýzu hospodářské politiky CPB meziročně o 3,2 procenta. V tomto století to je třetí nejvyšší číslo po světové finanční krizi v letech 2008 a 2009 a po výkyvech dodavatelských řetězců na začátku pandemie před třemi lety.

Mezinárodní obchod sráží stále ještě vysoké úrokové sazby a inflace, kvůli kterým lidé i firmy méně utrácejí. To se začíná měnit. Podle Jiřího Schwarze, ředitele Centra ekonomických a tržních analýz, ale ani pokles inflace a úrokových sazeb nemusí přinést oživení světového obchodu.

Dochází totiž k přeskupování globálních dodavatelských řetězců. „Před covidem všichni hledali cestu, jak co nejlevněji vyrobit své zboží. Většinou ji našli v Číně. Nicméně s covidem a pak také s válkou na Ukrajině se začali poohlížet po alternativních lokalitách,“ říká Lukáš Jílek, ředitel pro oblast dodavatelských řetězců poradenské společnosti Deloitte. Nová místa pro svou výrobu hledají firmy proto, že se během pandemie covidu zpřetrhaly světové dodavatelské řetězce, zabrzdila se výroba i dálková přeprava, která mnohanásobně zdražila. Významnou překážkou růstu světového obchodu jsou podle Schwarze také vyostřené geopolitické a ekonomické spory mezi Západem a Východem, zejména Čínou.

Firmy proto dávají stále více přednost zvýšení bezpečnosti dodávek zboží a komponent před nízkými náklady. Ve světě tak posiluje obchod mezi geograficky blízkými a ideologicky spřátelenými zeměmi. Zároveň mají jednotlivé státy či regiony po desítkách let prohlubující se globalizace tendenci víc kontrolovat průmyslovou výrobu na svém území a zvyšovat svou soběstačnost.

Růst mezinárodního obchodu ve světě se zastavil Zvětšit přes celé okno

„Nejsme ve fázi deglobalizace, ale spíš budeme čelit postupu další regionalizace a jisté fragmentaci globálního obchodu,“ říká Tomáš Petříček z Centra globální politické ekonomie Ústavu mezinárodních vztahů.

Organizace pro hospodářskou spolupráci OECD ve své zprávě varovala, že sílící geoekonomická roztříštěnost a posun k obchodní politice více zaměřené na vnitřní obchod by omezily zisky z globálního obchodu a zasáhly by životní úroveň zejména v nejchudších zemích a domácnostech.

Protekcionismus na vzestupu

Západní státy se snaží snížit zejména závislost na dodávkách zboží, komponent a surovin z Číny. Ta je zdaleka největším dovozcem do Evropské unie, která za poslední desetiletí zvýšila import z této země 2,5násobně. Během pandemie covidu ale Čína zavedla silné restrikce, kvůli kterým se v řadě továren i přístavů přestalo pracovat a obchod vázl. Odhalilo to rizika obchodu s Pekingem, v kterém navíc utužuje svou moc stále autokratičtější prezident Si Ťin‑pching. Ten na rozdíl od svých předchůdců víc sází na nacionalismus a regulaci než na růst obchodu. „Už mnoho let v Číně klesá podíl výroby postavené na zahraničních investicích, což je dané strukturálními překážkami, které tam režim vytváří. Čína chce výrobu víc dostat pod kontrolu svého kapitálu,“ popisuje Petříček. Čínský prezident také značně posiluje armádu země a často hovoří o přípravě na boj.

Výsledkem je například čipová válka, kdy USA vydaly přísná omezení na vývoz polovodičových součástek a zařízení na jejich výrobu do Číny. Oficiálně hlavně proto, aby znepříjemnily technologický rozvoj její armády. K tomu se připojily i evropské a japonské firmy. Peking v odvetě zastavil vývoz gallia a germania, dvou klíčových surovin pro výrobu čipů. Evropská unie, Spojené státy i další země proto plánují investovat desítky miliard dolarů do posílení produkce polovodičů na svém území.