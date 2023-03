Evropská představa o chudé a zaostalé Indii přestává odpovídat realitě. Například hinduistické kněží tam nahrazují v chrámech při provádění rituálů roboti. Řada tamních věřících to považuje za symbol příchodu nové, světlejší budoucnosti Indie, který jí zajistí bohatství a silnější postavení ve světě. Jejich přání se skutečně plní, přestože v tom chrámoví roboti prsty, či přesněji chapadla, nejspíš nemají.

Indie je stoupající hvězdou globální ekonomiky. I přes řadu pohrom, jako je pandemie covidu, zablokované dodavatelské řetězce, válka na Ukrajině nebo energetická krize, zažívá nejrychlejší růst HDP ze všech významných států světa. S meziročním zvýšením o sedm procent Indie loni v růstu s přehledem předběhla Čínu, jejíž hrubý domácí produkt vyrostl „jen“ o tři procenta, ale také Evropskou unii, Spojené státy i průměr za celý svět. A podle odhadu Mezinárodního měnového fondu Indie s přehledem poroste nejrychleji i v příštích dvou letech, kdy se bude její HDP dál ročně zvyšovat o šest až sedm procent.

Infografika Zvětšit přes celé okno

„Svět se natolik nechal uhranout ohromujícím rozmachem Číny, že mnohdy opomíjí jejího souseda. Přitom je docela možné, že se Indie bude v tomto století s Čínou přetahovat o roli hospodářského tahouna,“ napsal ve své knize Prisoners of Geography odborník na mezinárodní vztahy Tim Marshall. Nových možností na rostoucím trhu si ovšem začínají všímat velké mezinárodní koncerny i menší firmy včetně mnoha českých. Například Foxconn, největší světový výrobce spotřební elektroniky a mimo jiné hlavní dodavatel Applu, chce podle The Wall Street Journal v jižní Indii do roku 2024 rozšířit stávající výrobu ze šesti milionů iPhonů ročně na 20 milionů a zhruba ztrojnásobit počet tamních zaměstnanců na 100 tisíc. Navíc zvažuje v zemi vybudovat další dvě nové továrny a balicí centrum. Apple tlačí na své dodavatele, aby část výroby přesunuli mimo Čínu, a spoléhá se při tom zejména na Indii a Vietnam.

Rychlý rozvoj indické ekonomiky a rozšiřování její střední třídy se dotýká i automobilového průmyslu. Země loni předstihla Japonsko a stala se po Číně a USA třetím největší trhem podle prodeje osobních vozů, což láká také jejich výrobce. Aliance Nissan‑Renault tu chce investovat 600 milionů dolarů do výroby dalších šesti modelů.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Škoda Auto, která na indickém trhu zodpovídá za pět značek koncernu Volkswagen, tady loni podruhé za sebou více než zdvojnásobila prodeje na 52 tisíc aut. Indie se tak stala třetím největším trhem automobilky, která tu má dva výrobní závody s roční kapacitou 240 tisíc aut několika koncernových značek. Škodovka navíc v zemi staví další závod, z kterého bude dodávat od příštího roku rozložená auta na finální montáž do Vietnamu tamní partnerské firmě.

Škoda Auto přitom od loňska zvažuje zastavení výroby v Číně nebo úplné stažení z tohoto trhu, kde její prodeje poslední roky prudce klesají. Podle mluvčí automobilky Simony Novotné o tom stále ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Čínu by mohl nahradit právě rostoucí indický trh, na kterém chce Škoda Auto a Volkswagen do roku 2030 dosáhnout pětiprocentního podílu z necelých tří procent v současnosti.

Výzkumná společnost Euromonitor International přitom odhaduje, že ekonomika Indie by měla růst až do konce dekády v průměru o více než šest procent ročně. A analytici společnosti S&P Global předpokládají, že země do konce desetiletí předstihne Japonsko a Německo a stane se třetí největší ekonomikou světa, byť stále daleko za Spojenými státy a Čínou.

Geopolitická rizika a spása

Právě Čína byla dlouho jednou z nejrychleji rostoucích zemí. Jenže podle Euromonitoru její meziroční růst HDP v této dekádě zůstane hluboko pod pěti procenty, zatímco v minulých třech desítkách let to bylo v průměru devět procent. Této zemi se nyní nedaří obnovit ekonomický růst na někdejší úrovně kvůli globálnímu ekonomickému útlumu, nemovitostní krizi v zemi, stárnoucí populaci i přísným restrikcím proti šíření covidu, které Peking zavedl před třemi lety. Letos je sice odstranil, ale zatím to příliš nepomáhá.