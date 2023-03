Zájem českých firem o Indii rychle roste. Přitahuje je zejména to, že nová nejlidnatější země světa předběhne Čínu v růstu HDP, její populace je mladá a stále se zvětšuje, s tím se dál rozšiřuje i její obrovský trh a poptávka po zboží. Navíc se Indie otevírá zahraničním investicím. Stále je to ale protekcionistická ekonomika, která drží vysoká cla na dovoz zboží. To podle šéfa indické pobočky agentury CzechTrade Luboše Ulče komplikuje export českého zboží, zejména toho, které má konkurovat hlavně cenou. „Právě proto jde řada firem přímo do Indie,“ dodává Ulč.

Obchodní výměna Česka s Indií se loni meziročně téměř zdvojnásobila, výrazně narostl import i export. Sledujete rostoucí zájem českých firem o tuto zemi i přímo v Indii na tamní pobočce CzechTradu?

Pandemie covidu zasáhla Indii dost razantně, a proto se tam nové obchodní případy v tomto období příliš nerozvíjely. Ale ve druhé polovině loňského roku poté, co covid skončil, najednou zájem českých firem o Indii, minimálně o naše služby v zemi, výrazně vzrostl. Tento trend se potvrdil i nedávno na našem setkání s českými exportéry.

Čím to je, že se české firmy najednou tak zajímají o Indii?

O Indii se mluví čím dál víc jako o perspektivní zemi. Její ekonomika se rychle rozvíjí, Indové se víc otevírají světu a byznys se zjednodušuje, i když pořád má svá specifika. České firmy na to začínají víc reagovat, jsou odvážnější a také se častěji zaměřují i na vzdálenější teritoria. Předpokládá se, že HDP Indie i v příštích letech dál poroste o šest až sedm procent ročně, což sice bylo běžné číslo, ale teď v tomto ohledu předběhne i Čínu. Navíc se Indie stala novou nejlidnatější zemí. Obě země soupeří o dominanci v regionu. Indie má výhodu v tom, že má velkou a zároveň mladou populaci. Čína v minulosti zavedla politiku jednoho dítěte, čímž si rozbourala demografický vývoj. Dnes její populace rychle stárne, zatímco Indie má polovinu lidí mladších 30 let. Tento faktor má velkou váhu, protože mladí lidé udávají trend změn ve společnosti, který nyní charakterizuje nástup nových technologií. Řada movitějších indických rodin také posílá své děti studovat do ciziny. Obecně si indická společnost hodně váží vzdělání a považuje ho za důležitý nástroj ke zlepšení ekonomické situace.

Jaké vzdělání je pro Indy nejlákavější?

Technické a obchodní. V Indii je hodně populární MBA. Běžný koncept tam je, že si nejdříve udělají například bakaláře v nějakém technickém oboru nebo informačních technologiích a pak jdou ještě na dva roky na MBA, kdy se dovzdělají v obchodní oblasti.

Indie bývala v minulosti hodně protekcionistická ekonomika, která do země příliš nepouštěla zahraniční obchodní řetězce. Mění se to?

Do jisté míry to pořád platí. Indie má například jedna z nejvyšších dovozních cel. Průměrné dovozní clo je někde kolem 35 procent, což hodně komplikuje snahy o export z Evropy do Indie. Když má firma produkt, který třeba není příliš inovativní, a chce soutěžit cenou, na základní cenu se nabalí doprava a cla, tak to v mnoha případech byznysplán zlikviduje. Právě proto jde řada firem přímo do Indie, která se současně otvírá zahraničním investicím. Indie chce dostat do země více výroby. Její ekonomika je postavena na službách a výrobní sektor tam tvoří jen kolem 15 procent HDP. Ale jak indická populace roste a potřebují pro ni každý rok vygenerovat nová pracovní místa, potřebují zároveň navyšovat podíl výrobního sektoru, kde je prostor pro rozšíření pracovního trhu. I proto Indie během pandemie covidu představila iniciativu Atmanirbhar Bharat, což v překladu znamená Soběstačná Indie. A přesně o to jim teď jde. Chtějí přitáhnout zahraniční investice, s čímž přijde zahraniční know‑how, vytvoří se pracovní místa a zvýší se i globální konkurenceschopnost země. Indická vláda do toho investuje poměrně hodně peněz a vyhlašuje různé programy na podporu lokální výroby. Od roku 2020 to bylo 24 miliard dolarů na podporu 14 vybraných oborů, mezi které patří například automotive, bílé zboží, farmaceutické výrobky, textil, potravinářské výrobky, fotovoltaika či bezpilotní letecké prostředky.