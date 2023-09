Země ležící tisíce kilometrů od střední Evropy jsou více než dříve v hledáčku českých exportních firem. Ty nyní ročně vyvážejí za 4,4 bilionu korun, ale z 80 procent do Evropy. Tam je už těsno a příležitost pro další expanzi prakticky chybí. Navíc starý kontinent neroste a vstup na vzdálené, avšak rostoucí trhy by mohl přispět k rozhýbání domácí výroby.

Hitem je tedy diverzifikace. „Jde o hledání teritorií mimo Evropskou unii, aby odbyt českého zboží nebyl nadměrně závislý na vývoji jednoho regionu,“ říká Lukáš Martin, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

O potřebě exportu do celého světa, tedy i do jeho chudší části, mluví rovněž česká diplomacie. Na Úřadu vlády teď ladí listopadovou cestu premiéra Petra Fialy do subsaharské Afriky, kam ho budou doprovázet podnikatelé. V dubnu už se zástupci domácích firem navštívil Vietnam.

Budoucí velké možnosti

Podle Svazu průmyslu a dopravy se v rozvojovém světě rýsují zajímavé příležitosti. Jde o rozsáhlé trhy nastupujících velmocí, jako jsou Brazílie či Indie. Nebo lidnaté státy typu Filipíny, Nigérie a Vietnam. V některých případech, třeba u africké Angoly či Iráku, lze navázat i na někdejší obchodní spolupráci.

Hledání nových možností je v počátcích a výsledky zůstávají nejisté. Vývoz do exotických zemí – do Afriky, Ameriky, Asie a Oceánie – loni bez USA a Kanady dosáhl výše 267 miliard korun, což je jen dvojnásobek exportu do Maďarska. Do Asie sice meziročně narostl o 22 procent, do Latinské Ameriky a Afriky nicméně poklesl.

V rozvojovém světě se rýsují zajímavé příležitosti. Jde o rozsáhlé trhy nastupujících velmocí, jako jsou Brazílie či Indie. Nebo lidnaté státy typu Filipíny, Nigérie a Vietnam.

„Bylo by ale chybou myslet si, že když s některými zeměmi vykazujeme malou obchodní výměnu, tak tam není třeba posilovat diplomaticko‑ekonomickou síť,“ tvrdí Lukáš Martin. A volá po větší pomoci státu, respektive od České exportní banky a Exportní a garanční pojišťovny.