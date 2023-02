Afrika je příležitost pro celý svět, avšak český byznys o tom zatím moc neví. Export na tento kontinent představuje jen necelé procento z celkového objemu domácího vývozu. Konkrétně v roce 2021 šlo o 44,5 miliardy korun. Polovinu z toho představovaly automobily, významný podíl měly rovněž stroje, elektrické přístroje, počítače či textil.

„Afrika rozhodně nabízí mnoho podnikatelských příležitostí. Současně tam ale potřebujete síť kontaktů, lidi, kteří se za vás mohou zaručit a kteří prověří afrického partnera,“ říká Lukáš Martin, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dvě třetiny českého vývozu do Afriky směřují do tří zemí – do Maroka, Egypta a Jihoafrické republiky. Podle Martina jsou však důležité i další exportní destinace, například Alžírsko, Nigérie, Ghana nebo Uganda. Ministerstvo zahraničí přidává třeba i solventní Angolu, Etiopii či Zambii.

Dodávky na klíč

„Jde o obrovský trh, má to však několik ale. Kupní síla Afričanů v mnoha zemích roste pomalu a střední třída ve smyslu, jak si ji představujeme u nás, je stále malá. U zboží běžné spotřeby těžko konkurujeme asijské produkci na českém trhu, natož v Africe. Naše výhoda v dodávkách strojů zase naráží na slabý africký průmysl,“ shrnuje Ondřej Horký‑Hlucháň z pražského Ústavu mezinárodních vztahů. Příležitost vidí hlavně v budování africké infrastruktury, kdy se české firmy mohou uplatnit formou subdodávek zavedených zahraničních hráčů.

Podmínka to ale není. V Senegalu česká firma Transcon Electronic Systems buduje pětici letišť, která se mají stát dopravním uzlem pro západní Afriku. Transcon, který vyvinul systém modulárních letišť a sám dodává světelné a řídicí systémy pro letecký provoz, je generálním kontraktorem. „První letiště je hotové. Druhé ze 70 procent a projekt dále pokračuje,“ řekl Ekonomu obchodní ředitel Transconu Ilja Mazánek.

Firma Transcon Electronic System v Senegalu buduje letiště. Otevírá současně dveře do Afriky dalším českým podnikům.

Jde o největší českou zakázku v Africe, její hodnota činí 150 milionů eur. Úvěrují ji Česká exportní banka a Komerční banka a firma na ní spolupracuje s řadou tuzemských i slovenských podniků. Včetně výrobce prefabrikovaných stavebních modulů Koma Modular či kopřivnické Tatry. Společnost tak navazuje na někdejší československý export investičních celků. Transcon v Senegalu dostal přednost před zájemci z Francie i Číny a nyní se v Africe poohlíží po dalších podobných zakázkách.

Do budoucna by se pro český byznys měla stát nejzajímavější zemí subsaharské Afriky lidnatá Nigérie. Zejména díky stále rostoucí mladé populaci a ekonomickému růstu podloženému těžbou ropy. Příležitosti pro české firmy jsou v energetické oblasti a IT. „Nigerijci jsou po technologiích doslova hladoví, takže by to mohl být velký byznys,“ řekl Ekonomu zástupce agentury CzechTrade v Lagosu Štěpán Beneš. V zemi je dále poptávka po stavebních a důlních strojích.