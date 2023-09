Agentura na podporu domácího vývozu CzechTrade hledá nové způsoby, jak otevřít trhy ve vzdálených zemích. Podle jejího ředitele Radomila Doležala už i v exotických teritoriích jde spíše o vývoz myšlenek a moderních technologií než o ocel a stroje. „Železnou rudu netěžíme, zato tu máme mnoho kreativních lidí,“ řekl týdeníku Ekonom. Ve Vietnamu a na Filipínách mají například zájem o dodávky týkající se letecké dopravy. Z posledních konzultací CzechTradu s domácími podniky navíc vyplývá, že ty mají mimo Evropu zájem hlavně o silné ekonomiky, USA, Jižní Koreu a Japonsko.

Nová strategie CzechTradu hovoří o orientaci na export produkce s vysokou přidanou hodnotou a zmiňuje služby Exportní aliance a Design centra. Co si pod tím konkrétně představit?

Exportní aliance směřují k tomu, aby se do zahraničí nedodávaly jen komponenty, ale naopak celá kompletní řešení. To je způsob, jak dosáhnout co nejvyšší přidané hodnoty. Snažíme se dát dohromady výrobce zboží, kteří se doplňují. Když se například jedná o dodávky pro smart city, tak jde o lidi z IT, zahradníky, ale i automobilový průmysl, o nabíjecí stanice pro elektromobily. Pokud jde o obnovené Design centrum, tak to se orientuje jak na upgrade designu stávajících výrobků, tak tvorbu výrobků zcela nových. A také na průzkum na zahraničním trhu, zda má výrobek šanci uspět a jaké jsou v jednotlivých zemích žádány licence a certifikace. Nejde tedy jen o estetickou stránku, řeší se i další aspekty udržitelnosti jako hospodárnost a recyklovatelnost a jde i o samotnou značku. Jde o cestu, jak odskočit z dodávek komponentů pro zahraniční firmy k vlastním výrobkům na určité úrovni.

Můžete uvést příklad právě takového upgradu?

V rámci projektu Design pro konkurenceschopnost jsme pomohli například jedné firmě s designem unikátního systému opravy výtluků na silnicích pomocí mikrovlnné technologie. Spolupráce s designérem z našeho adresáře umožnila firmě zmapovat cestu k zavedení tohoto výrobku do sériové výroby, včetně souvisejících nákladů tak, aby jej mohli zařadit do plánu technického rozvoje. Firma výrobek prezentovala na veletrhu Smart City Expo 2022 v Barceloně, kde jejich potenciální zákazníci oceňovali design pro jeho funkční promyšlenost i estetickou hodnotu.

Je potřeba nabízet ve světě komplexní řešení. To je způsob, jak při vývozu dosáhnout co nejvyšší přidané hodnoty.

CzechTrade klade důraz i na exportní inkubátory. O co jde?

Firmy se snaží přesunout výrobu blíže k zákazníkům. Tím se eliminuje nedostatek pracovních sil nebo logistické problémy. Když však jdete za oceán, podmínky pro rozběhnutí výroby nebo získání účasti v zajímavých tendrech bývají komplikované. Potřebujete se v dané zemi etablovat. Exportní inkubátory v tom pomohou: firmám poskytneme na šest měsíců kancelář, připojení k internetu, zajistíme zaměstnance, který umí místní jazyk. Takže české firmy nemusí řešit technické problémy a mohou se věnovat byznysu. Jde o nástroj pro hladké přistání na velice složitém letišti.

Kde už inkubátory fungují a jaké přinesly výsledky?

Fungují ve Spojených arabských emirátech, v USA a nejdéle v Indii. Tam například s jeho pomocí firma Pragotherm modifikovala svůj speciální nátěr na historické budovy, který tam chrání fasády před agresivním vlhkým podnebím. V tomto případě šlo úpravu produktu přesně na míru místních požadavků a o následný prodej licence.

Související

Nyní otevíráte další inkubátor v Mexiku. Máte představu, jaké podniky jeho služeb využijí?

Takové firmy musíme znát dopředu, jedná se přece jen o nemalou investici státu. Po otevření budou inkubátor využívat dvě společnosti, jedna nabízí služby v oblasti vzdělávání, druhá se zabývá výrobou městského mobiliáře.

Zmínil jste vývoz přidané hodnoty. Z Československa se kdysi exportovaly investiční celky. Umíme to ještě? Pokus o výstavbu elektrárny Adularya v Turecku skončil fiaskem.

Umíme to opravdu jen částečně, otázkou však je, zda svět ještě jde tímto směrem. V minulosti šlo o vývoz hmoty, o ocel a stroje. Moderním trendem už je spíše export myšlenek a technologií, které stojí především na revolučnosti svého řešení.