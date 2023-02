Nigérie je se svými 211 miliony obyvatel a bohatými zdroji ropy africkou velmocí. A zajímavým cílem pro byznys. V žebříčku českého exportu na černý kontinent ale nyní stojí až na pátém místě. Což je škoda a v obchodní terminologii ušlá příležitost. „Do Nigérie se totiž dá dovézt prakticky cokoliv, protože v ní téměř všechno chybí,“ řekl týdeníku Ekonom ředitel kanceláře CzechTrade v nigerijském Lagosu Štěpán Beneš. Dodává, že 95 procent věcí Nigerijci dovážejí ze zahraničí.

Z Česka se tam zatím vozí například osvětlení pro luxusní hotely, šicí stroje nebo ojeté automobily. Do budoucna by ale mohlo jít hlavně o informační a komunikační technologie, do nichž chce tamní vláda v příštích letech investovat velké peníze, nebo o kvalitní potraviny pro rostoucí střední třídu.

Nigerijci přitom mají velký zájem o společné podniky, protože chtějí dohnat vyspělý svět a stojí o sdílení technologií. Západní firmy si tam už otevírají pobočky. I proto, že pracovní síla je v této zemi s rychle rostoucí populací extrémně levná a tamní trh není saturovaný. A být na něm je velkou výhrou.

Rovněž české firmy, které většinou zatím zemi považují za příliš exotickou, by se podle Štěpána Beneše měly zamyslet nad svojí strategií. „Když budou dál bojovat o každý halíř na evropském trhu, tak toho ve výsledku moc nevyhrají. Zato Nigérie pro ně představuje příležitost,“ tvrdí.

Proč je pro nás Nigérie zajímavá, co se do ní dá z Česka vyvážet?

Nigérie je největší africký trh, žije tu více než 200 milionů lidí a je na tom nyní ekonomicky lépe než Jihoafrická republika. Čísla se sice neustále mění, ale v danou chvíli tomu tak je. A co se do ní dá vyvézt? Prakticky cokoliv, protože v ní téměř všechno chybí.

Co se odtamtud dá dovážet? Napadá mě ropa.

Nafta pro Česko není až tak zajímavá, protože ropný byznys jde přes cizí firmy, které tady dávno jsou. Ovšem dodávky pro ropný byznys, jako například náhradní díly či technologie, už zajímavé jsou. Příležitostí pro nás jsou také zemědělské produkty, například oříšky kešu. Nigérie se v jejich produkci právě zařadila mezi přední africké státy. Jde i o další tropické ovoce, ananasy a banány. Druhou věcí jsou ryby a mořské plody. A třetí pak nerostné bohatství, například polodrahokamy se dávno vyvážejí do Evropy i do Ameriky.

Zájem bude o potraviny a o věci pro zemědělce. Jednak o hnojiva, ale také o pokročilejší zemědělské technologie.

Rozvíjí se náš obchod s Nigérií až po roce 1989, nebo tyto kontakty existovaly už dříve?

Od doby, kdy Nigérie vznikla jako samostatný stát a přestala být britskou kolonií. Tedy od šedesátých let. I první zbraně, které Nigerijci dostali, byly z Československa, což si dodnes pamatují. Historie vzájemného obchodu trvá skoro šedesát let.

Jaké české firmy se na nigerijském trhu prosazují teď?

Například Lasvit, to je české sklo, křišťál. Nebo Czech Blades z Jevíčka, výrobce holicích strojků a břitů. Prodávají se tu také české šicí stroje. Znají tu samozřejmě Škodu Auto, i když přes místního distributora, který zastupuje celý Volkswagen Group. S čísly prodejů škodovek je to složité, otázkou je, co je a co není přiznané. Zájem mají i o ojeté automobily z Česka, včetně nákladních. Nigerijci si k nám pro ojetá auta dokonce jezdí a například společnost AAA si chválí nigerijské „přeprodejce”, že od ní nakupují.