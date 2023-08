Uspokojivý recept, jak výrazněji zlevnit drahé byty v Česku, neexistuje. Drobnou cenovou korekci, ve kterou vyústilo letošní zpomalení trhu, Češi draze zaplatí. Nejméně v příštích dvou letech bude bytů v nabídkách developerů nedostatek. Letos se totiž nezačaly stavět a získané zpoždění výstavba jen tak nedožene. „Jaro pro developery bylo asi nejhorší období za poslední desetiletí,“ říká ředitel v oddělení zaměřeném na stavebnictví a nemovitosti společnosti Deloitte Petr Hána. Přesto se prognózami zhusta vyhlížené zlevnění bytů o desítky procent nekoná. Nemovitostní trh sice prochází mírnou korekcí, v nejžádanějších lokalitách z ní ale investoři příliš těžit nemohou. Na jaře Deloitte Develop Index, který sleduje nabídkové ceny bytů v novostavbách, ukázal zlevnění o 0,4 procenta. V květnu a v červnu klesly o procentní bod. A skutečně realizované ceny bytů na trhu už po poklesu z druhé poloviny loňského roku začaly letos opět růst. Začátek léta přinesl další signály svědčící o tom, že se v nadcházejících měsících už bude prodejům nemovitostí dařit lépe. V květnu a červnu přibylo nově uzavřených hypoték a ani mírný červencový pokles nijak nevybočuje z běžných trendů minulých let. V letních měsících totiž obvykle lidé řeší dovolené a k nakupování bydlení se vrací až na podzim.

„I v dalších měsících půjdou počty a objemy poskytnutých hypoték pomalým tempem nahoru, protože všichni si zvykáme na novou úroveň sazeb. Kdyby to tak zůstalo, tak za tři roky nám ani nepřijde, že by sazba kolem šesti procent byla něco zvláštního,“ očekává místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim.

Přibývá také lidí, kteří si byty platí ze svého. „V roce 2021 se prodalo bytů a domů zhruba za 650 mi­liard korun, přičemž čisté nové úvěry činily zhruba 400 miliard korun. V letošním roce se pravděpodobně uskuteční prodeje za 450 miliard, přičemž čisté nové úvěry budou činit 100 miliard,“ vysvětluje realitní znalec Re/Max G8 Reality Iztok Toplak. Rozpouštění úspor tak dodává trhu s byty nový růstový impulz.

Návrat na stavbu

Developeři se myšlenky na oživení chytli a po jarním útlumu výstavby začali oznamovat plány na zahájení nových projektů. Asi nejrazantněji se do toho dal největší pražský developer Central Group. Jeho šéf Dušan Kunovský na konci června oznámil záměr zahájit stavbu 1600 nových bytů. Central Group by tak de facto zdvojnásobila svou aktuálně probíhající výstavbu.

V letošním prvním pololetí se začalo stavět o čtyři a půl tisíce bytů méně než loni.

Takový deficit bude nemovitostní trh umazávat roky.

Stavbu chce developer rozjet hned v šesti lokalitách. Celkem 360 nových bytů plánuje zahájit v areálu bývalé Tesly Hloubětín, 370 jednotek nabídne ve druhé etapě projektu Parková čtvrť u nákladového nádraží Žižkov a 610 bytů chce postavit v projektu Harfa Living ve Vysočanech. „Dalšími lokalitami připravovanými do výstavby jsou pak Chodovec, Dolní Počernice a Háje, dohromady s 270 novými byty,“ dodává analytik Central Group Ondřej Šťastný.

Část bytů by se mohla dostat do prodeje už na podzim. Developer navíc slibuje ještě další navýšení výstavby. Chce totiž využít toho, že po útlumu z posledních měsíců nemá řada stavebních firem dostatek zakázek na příští rok, a tak by mohly nabídnout příznivější ceny, než bylo dosud zvykem. „Do budoucna bychom chtěli prodávat kolem dvou tisíc bytů ročně a to předpokládá i vyšší objem výstavby,“ uvádí Šťastný.