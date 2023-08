Alžběta Vejvodová , manažerka Právního rádce, zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom

V posledních měsících se developerský trh ocitl v útlumu, byty se téměř neprodávaly. S létem ale developeři začínají vyhlížet přicházející oživení a otevírají i dosud odkládané projekty. Část chystaných bytů plánují vyčlenit také na nájemní bydlení, v němž vidí do budoucna nový pilíř, který zajistí jejich byznysu stabilitu a perspektivu. Dalším trendem je přesun části výstavby do měst s dobrým spojením do metropolí. Nové byty tak vyrostou například v Kralupech nad Vltavou, Kladně nebo v Blansku.

