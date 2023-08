Přestože úroky z hypoték v průměru stále zůstávají nad šesti procenty ročně, hypoteční trh se začíná znovu rozhýbávat. V květnu i v červnu vzrostl počet nově uzavřených hypoték. Trh se ale hodně změnil. Menší banky o hypotékáře neusilují a ani ty velké se nepředhánějí v marketingových akcích, upozorňuje místopředseda Gepard Finance David Eim. Pro klienty to ale podle něj nejsou špatné zprávy. Segment hypoték a realit by to mělo stabilizovat.

Jak hodnotíte současné dění na nemovitostním trhu. Ceny nových bytů v podstatě stagnují, zatímco trh hypoték se v zimě téměř zastavil. Dává to logiku?

Developeři se obecně snaží nezlevňovat, nepodtrhnout si trh. Koneckonců je to rozumné, protože poptávka nezmizela, jen teď pro ni není úplně vhodná cesta k uspokojení. Poptávka se kumuluje a časem se projeví.

Současná výše úrokových sazeb u hypoték ale není v dlouhodobém měřítku nijak neobvyklá, v letech 2007 až 2008 byly sazby na podobných úrovních jako dnes, přesto banky poskytovaly kolem šesti sedmi tisíc hypoték měsíčně. Proč jsme teď sotva na polovině?

Je to o náladě, vnímání na trhu. Když hypotéky začínaly, tak to bylo s úrokem 13 nebo 15 procent. Když pak sazby šly na šest procent, tak se to všem zdálo vlastně v pohodě. I já jsem takovou hypotéku měl. Teď jsme tady ale několik let měli sazby, které začínaly jedničkou nebo dvojkou. A vyšším sazbám jsme odvykli. Když je sazba najednou pět, nebo dokonce šest, tak se to zdá strašně moc. Přitom ale větší extrém z pohledu trhu byly hypotéky za dvě procenta.

Proč jsou dvě procenta extrém?

Je to příliš levné na to, že jsou to peníze. Jestli do výše úroků má banka promítnout cenu peněz, náklady na provoz, musí pokrýt riziko nesplácení, které vždy existuje, a má mít i nějakou marži, tak v úroku dvě procenta skutečně není dost prostoru na pokrytí všech těchto nákladů. Když jsou peníze dlouho levné, tak to má nějaké důsledky. Hypotéky byly velmi dostupné, dostali se k nim i lidé, kteří se k nim možná dostat neměli, vytvářel se tlak na koupi nemovitostí a ceny rostly. Bylo jasné, že tento stav není udržitelný a musí se někdy srovnat.

Banky se teď příliš nesnaží získávat klienty. Nepracují s výší sazeb a chybí i dříve obvyklé akce typu odhad nemovitosti zdarma.

Proč to trh dopustil?

Zdroje byly obecně levné a konkurence bank veliká. Lidé byli ochotní smlouvat i o slevu v řádu několika setin procentního bodu a byli ochotní kvůli tomu změnit i banku. Dnes, když jsou sazby vysoké, tak platí 0,3 procenta sem, 0,3 procenta tam a klient to příliš neřeší. V době hypotečního boomu se také snažily aktivně získat hypoteční klienty i menší banky. mBanka to už ale v podstatě odpískala – nabízí úrok i kolem 10 procent ročně, což není konkurenceschopné. Moneta byla také nějakou dobu mimo trh. Sberbanka, Equa, Wüstenrot banka – to všechno je z trhu pryč.