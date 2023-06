Měřeno optikou statistik si zemědělci loni neměli nač stěžovat. Podle Českého statistického úřadu zisk za rok 2022 v sektoru meziročně stoupl o 5,8 procenta takřka na 28 miliard korun. Produkce se zvýšila o 19 procent téměř na 200 miliard korun. Byla to však spíše souhra okolností. Výkupní ceny agrárních komodit vyskočily během loňska kvůli válce prudce nahoru, což se příznivě projevilo na tržbách. Drahé vstupy se ve většině případů začaly do hospodaření zemědělců promítat až se zpožděním.

Letošní rok je ovšem zcela jiný. Podle posledních, květnových údajů klesly ceny v zemědělské výrobě meziročně o 10,2 procenta. Jedná se o první pokles po více než dvou letech. Pro spotřebitele je to dobrá zpráva. Předznamenává zlevnění potravin v obchodech. Nelze sice čekat, že by se se ceny vrátily na úroveň před válkou a pandemií, nicméně zlevnění řady produktů by se zákazník dočkat měl.

Nyní klesají hlavně ceny v rostlinné výrobě. Olejniny jsou o třetinu levnější než loni touto dobou a obiloviny zhruba o čtvrtinu. V živočišné výrobě zatím výkupní ceny od zemědělců rostou: vejce meziročně o 38,5 procenta, prasata o 20,7 procenta, drůbež o 14,2 procenta a mléko o 7,5 procenta. Dá se čekat, že i v tomto případě bude růst cen zpomalovat, protože zlevní krmiva.

Hnojiva a osiva za miliardy

Z čeho budou mít radost lidé v obchodech, však začíná strašit zemědělce. Pokles výkupních cen se totiž nyní potkává s promítnutím loňských vysokých cen vstupů do nákladů. „Zemědělci mají ve skladech hnojiva, osiva a další vstupy za miliardy, které používají až letos, a proto je do loňských nákladů nemohli zaúčtovat. Tyto vstupy přitom byly nakupovány již za velmi vysoké ceny, což se negativně promítne až do letošního hospodaření,“ říká předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Ceny elektřiny a plynu navíc klesají jen postupně, hnojiva také zatím příliš nezlevnila. Střední a velcí zemědělci navíc mají od letoška nižší přímé dotace na hektar, nárůst ekologických povinností zase vede k omezování produkce.

Zásoby zemědělských komodit jsou nyní vysoce nadprůměrné. Loni jsme se tolik obávali nedostatku potravin, až jich nyní máme nadbytek.

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek upozorňuje, že do celkové bilance se započítávají také dotace, jejichž objem je zhruba dvojnásobný vůči uváděnému zisku sektoru. „Bez započtení dotací by bylo naše zemědělství každoročně ve ztrátě,“ říká Šebek, který reprezentuje hlavně menší zemědělce.