Chytré traktory navádí GPS a zpřesňuje zavlažování nebo hnojení plodin. Průzkumné drony pravidelně sledují každou píď pole a upozorňují na případné anomálie. Krávy či prasata nosí senzory, jež umožňují sledovat pohyb zvířat či jejich zdravotní stav. A současně pomohou ideálně dávkovat krmení. I tak vypadá digitalizace v zemědělství.

Přechod na ni začal už před mnoha lety. Zemědělci jsou však obvykle konzervativnější, a proto bylo tempo zavádění precizního zemědělství, jak se metody souhrnně nazývají, pomalejší. V posledních dvou letech se však situace radikálně změnila.

Zemědělci zčásti museli reagovat na aktuální vývoj – prudký vzestup inflace, válku na Ukrajině a silné zdražení vstupů. „Když loni stouply náklady na hnojiva na dvojnásobek a na energie o polovinu, zároveň výrazně vzrostl zájem o technologie variabilního hnojení či aplikace pesticidů, díky nimž lze snížit množství účinných látek,“ říká analytik České spořitelny Radek Novák.

Doplňuje i další příklady. Za posledních pár let se staly standardem výnosové mapy získané ze satelitů či dronů. Nyní spolu s variabilním hnojením představují nejběžnější způsob aplikace precizního zemědělství.

„A například soustavně rostoucí náklady práce a mnohdy i neschopnost najít vhodné pracovníky nutí chovatele dobytka investovat do robotických dojíren či robotických přihrnovačů krmení,“ dodává Novák.

Podle Zemědělského svazu investovala do automatizace a robotizace provozů již více než polovina zemědělských podniků a prvky precizního zemědělství v současné době používají již téměř tři čtvrtiny. „Zajišťuje efektivnější využití paliv, hnojiv, ale i zaměstnanců, což přináší nižší náklady i zvýšení zisků,“ potvrzuje šéf a spoluzakladatel start‑upu Agdata Jiří Musil. Vytváří aplikaci, která do jednoho systému spojuje všechna data z farmy či zemědělského podniku. Ke shromažďování údajů využívá i systém vlastních čidel a dalších zařízení.

Někde hnojit hodně, jinde málo

Základy aplikace položil ajťák Jiří Musil před nějakými osmi lety. Bratr Lukáš, který převzal rodinný podnik, ho tehdy poprosil, zda by mu nepomohl zautomatizovat všechny postupy na farmě.

Při variabilní aplikaci hnojiv se k jednotlivým částem pole přistupuje odlišně. Přinese to zvýšení výnosů či úsporu nákladů.

„Původně se mělo jednat jen o chytřejší Excel, který by hlídal data. Jakmile jsme se do práce ponořili, zjistili jsme, že stavíme robustní systém, ze kterého by mohl mít užitek prakticky každý zemědělec. Přibrali jsme tak našeho společného kamaráda Jiřího Jiráska, který je zodpovědný za vývoj hardwaru, a založili Agdata,“ říká Musil.