Zatímco česká pole už teď před začátkem zimy odpočívají, na farmě Four Oaks u vesnice Morganza v americké Louisianě právě vrcholí sklizeň cukrové třtiny. Kombajny tu jedou nepřetržitě od druhé hodiny odpolední do druhé hodiny ranní. Za tu dobu naplní zhruba padesátku obřích kamionů, které odvážejí sklizenou surovinu ke zpracování do nedalekého mlýna.

Třtina má v tomto státě, který leží na pobřeží Mexického zálivu a kterým protéká řeka Mississippi, ideální podmínky. I teď na začátku prosince se teploty pohybují přes den obvykle kolem 25 stupňů Celsia, přes noc klesají někam k 17 stupňům. Navíc tu panuje vlhké klima, často tu vydatně prší.

Cukrová třtina sice nepatří ve Spojených státech k nejrozšířenějším plodinám, její obliba však v posledních letech roste. Matt Frey, jeden ze čtyř bratrů, po nichž je farma s rozlohou čtyři tisíce hektarů pojmenována, říká, že její pěstování je po finanční stránce výnosnější než sójové boby.

Sója je přitom pro tamní zemědělce klíčovou plodinou. Zaujímá první místo mezi americkým zemědělským vývozem. Loni se jí vyvezlo za 27,4 miliardy dolarů (v přepočtu 635 miliard korun), přes polovinu objemu směřovalo do Číny. Spojené státy byly dlouhou dobu největším producentem této plodiny na světě, než je před pár lety v čele žebříčku vystřídala Brazílie.

Zájem o americké zemědělské produkty dlouhodobě roste, Spojené státy si loni upevnily pozici v čele žebříčku největších světových exportérů. Vyvezly produkty za 177 miliard dolarů, což je meziročně o 19 procent víc. Vedle sójových bobů patří k významným artiklům rovněž kukuřice, hovězí maso, pšenice či bavlna.

„I během letošního roku jsme kvůli konfliktu na Ukrajině viděli zvýšený zájem o naše komodity,“ říká louisianský ministr zemědělství a lesnictví Mike Strain. To nejhorší podle něj ovšem přijde teprve v následujících dvou letech.

V mnoha zemích napříč planetou se začnou ztenčovat zásoby obilnin, protože do nich nedorazí obvyklý objem dodávek z Ukrajiny. Strain čeká, že ukrajinský vývoz bude letos odpovídat zhruba 60 procentům objemů předchozích let. Některé země už navíc sáhly kvůli obavám z nedostatku klíčových potravin k protekcionistickým praktikám. Například Indie omezila export některých druhů rýže a na ostatní uvalila vývozní clo.

„Čekáme, že vyšší ceny komodit ještě nějakou dobu přetrvají. U některých mohou dokonce ještě dál růst, třeba právě u rýže. Její zásoby jsou nyní zhruba na 60 procentech objemu z doby přede dvěma roky. A když jde objem zásob dolů, cena vyletí nahoru. V USA se snažíme zvýšit produkci i vývoz,“ říká Strain.

Udržitelné, ale zároveň efektivní

Spojené státy chtějí zůstat exportní zemědělskou velmocí. Farmáři však zároveň usilují o udržitelnost a hledají cesty, jak postupně zvyšovat efektivitu, aniž by to ohrozilo dlouhodobé fungování byznysu. V Louisianě ho na mnoha místech budují už po několik generací. Mead Hardwick se svým bratrem Marshallem a otcem Jayem obhospodařuje pozemek o rozloze osm tisíc hektarů, tedy zhruba velký jako Pardubice.

Nezapadá ovšem do konvenční představy farmáře – ušpiněného a oblečeného v montérkách. Hardwick se přestěhoval do Dallasu, získal bakalářský titul a jedenáct let pracoval v realitách, než našel cestu zpět na farmu v severovýchodní Louisianě. Zde nyní produkuje kukuřici, bavlnu, sóju a čirok. A neustále hledá cesty, jak na stejné výměře vypěstovat větší množství plodin. „Je to jednoduché. Všechno je jen hra o co největší efektivitu. I v zemědělství platí: čím jste větší, tím lépe dokážete stlačit náklady,“ říká Hardwick. A třeba si pronajmout nejmodernější techniku.