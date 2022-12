Cukr krystal 96 procent. Čerstvá slepičí vejce 53 procent. Pomeranče z dovozu 60 procent. Margarín 50 procent. Ceny některých potravin v českých obchodech vzrostly letos podstatně rychleji než ceny vstupů. Pro tuzemské spotřebitele to ovšem není jediná špatná zpráva. Nákupní košík nejspíš dál podraží. A to přesto, že ceny většiny zemědělských komodit na světových trzích šly po prudkém vzestupu v první polovině roku dolů.

Zemědělci, výrobci potravin i obchodníci používají pro zdůvodnění dalšího růstu cen, byť nejspíš už ne tak skokového, shodný argument: dražší vstupy – od vyšších cen energie přes nákladnější průmyslová hnojiva a krmné směsi pro hospodářská zvířata až k rostoucím nákladům na pracovní sílu. V cenách pro spotřebitele se tyto položky zatím projevily pouze zčásti. Řada podniků má navíc zafixované ceny energií do konce roku, vyšší náklady tudíž zohlední až napřesrok.

Vedoucí partner oddělení consultingu v poradenské společnosti EY Jan Fanta upozorňuje, že vývoj cen bude pochopitelně záležet i na aktuální nabídce a poptávce u jednotlivých komodit. Bude to ovlivněno hlavně dalším vývojem konfliktu na Ukrajině, která patří k významným světovým producentům i vývozcům obilí. Například v roce 2020 byla Ukrajina s takřka desetiprocentním podílem pátým největším exportérem pšenice. Žebříčku vévodí Rusko s téměř dvojnásobným podílem. Během letošní sezony se zatím vyvezlo z Ukrajiny asi o třetinu obilí méně než ve srovnatelném období loni.

Co by zbrzdilo růst cen

Agrární analytik Petr Havel před časem pro týdeník Ekonom napsal, že tuzemské ceny potravin by už teď nemusely růst takovým tempem jako doposud. K pomalejšímu zdražování by podle něj vedle snížení DPH na potraviny výrazně přispělo i zastropování cen elektřiny a plynu pro velké podniky.

Vláda už několikrát signalizovala, že s tímto krokem počítá. Ceny energií by pro velké podniky měly být zastropovány na stejné úrovni jako pro malé firmy a domácnosti, tedy na šesti korunách za kWh elektřiny a třech korunách za kWh plynu. Návrh je připravený, vláda se však podle všeho rozhodla, že počká na evropské řešení.

Pod největším tlakem budou energeticky náročné obory. Zemědělci, kteří musí vytápět prostory na vyšší teploty, i ti, kteří musí chladit sklady.

Podle výrobců potravin by bylo celoevropské řešení ideální. „Pokud se nenajde a státy přijmou opatření na úrovni národních rozpočtů, může to být pro menší ekonomiky, jako je Česko, likvidační. Na podpory, které směrují do svého zpracovatelského průmyslu Německo, Francie nebo Polsko, nedosáhneme. Naši výrobci pak budou těžko konkurenceschopní,“ říká Helena Kavanová z Potravinářské komory. Problém však je, že hledání shody může ještě zabrat spoustu času – a mnoho producentů už teď jede na hraně.