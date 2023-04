Dlouhá léta investoři v energetice lamentovali, že kvůli nízkým cenám se jim nevyplácí stavět nové zdroje. Loňská krize doprovázená prudkým zdražením energií nakonec motivovala nejen k tvorbě plánů na výstavbu nových zdrojů, ale také k hledání energetických úspor. „Byl to takový budíček, který sektor rozhýbal. Diskuse, jak motivovat investory do větších zdrojů, se vede,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák. V rozhovoru nastiňuje chystané úpravy legislativy, hlavní teze připravované státní energetické koncepce i možnou podobu energetiky v dalších desetiletích.

Provozovatel přenosové soustavy ČEPS nedávno vydal zprávu, v níž hodnotí výhledy české energetiky. Hrozí nedostatek elektřiny a závislost na importu. Překvapila vás ta zpráva?

Je to dobrý podklad pro další strategie, pomáhá v tom, že hodnotí výhled v rámci celé Evropy. Jde o aktualizaci loňské zprávy. Pro toho, kdo se v sektoru pohybuje, není nastíněný vývoj velkým překvapením. Je zajímavé, že se značně rozcházejí čísla, která loni a letos dodali jako podklad provozovatelé zahraničních přenosových soustav. Je to výhled až do roku 2040, ale ta čísla jsou pravděpodobně ovlivněna aktuální situací a uvažováním. Francie například zohlednila odstávky velkého počtu jaderných reaktorů. Ale ty je možné technicky vyřešit a dále investovat. Naopak Německo zase ve srovnání s předchozím rokem hodnotí příznivěji výrobu z obnovitelných zdrojů.

Co z té zprávy tedy plyne při hledání cesty, kterou se vydá česká energetika?

Stát nyní v energetice nefunguje jako investor. Může ale nastavit podnikatelské prostředí, legislativní a investiční stimuly pro výstavbu jednotlivých zdrojů nebo snížit administrativní bariéry. To znamená, že musí existovat dostatečně motivační prostředí pro investory, aby stavěli nové zdroje. Jedna věc je motivace k samotné investici, tedy různé formy podpor. Na druhou stranu, z průmyslu často slyšíme, že rychlejší povolování nových zdrojů by pomohlo mnohem víc než třeba různé finanční stimuly.

O zdlouhavých povolovacích procesech nebo komplikované legislativě se však už mluví desítky let.

Jsou věci, které se daří prolomit. Třeba nedávné zvýšení limitu pro nutnost licence a stavebního povolení u malých fotovoltaických zdrojů z deseti na 50 kilowattů instalovaného výkonu podnítilo zájem. Podobně mohou fungovat i další opatření. Z těch, co jsou už na stole, je to například i nový stavební zákon, který přináší zásadní změny i v oblasti výstavby zdrojů a energetické infrastruktury.