Podle vítěze soutěže o podnikového právníka roku v oboru technologického práva Ondřeje Kramoliše by dnes legislativci ve firmách bez spolupráce s externími advokáty nemohli existovat. Expert ze softwarové společnosti Avast také objasňuje, že se už neobejdou bez nových technologií, které například umějí číst texty a vyhledávat v nich důležité věci. „Naše práce se přesune k nakládání s informacemi, které nám umělá inteligence připraví. Nějaký prostor pro nás ještě zůstane,“ řekl Kramoliš týdeníku Ekonom.

Čím se zabývá podnikový právník v technologické firmě?

Náš tým, jde o dvanáct lidí, je rozdělen podle různých specializací a musíme pokrýt celé podnikání Avastu. A je toho opravdu hodně. Já se věnuji hlavně ochraně osobních údajů a komerčním smlouvám s obchodními partnery. A rovněž pomoci těm, kdo ve firmě připravují nové projekty. Posuzujeme právní rizika s tím spojená.

Jak se do toho promítá, že je Avast globální společností?

Software poskytujeme do více než 150 zemí, a tak přirozeně musíme respektovat lokální legislativu. Což je pro naše právní oddělení ohromný úkol. Je jasné, že bez externí pomoci advokátních kanceláří bychom nemohli existovat. Obzvlášť se musíme soustředit na naše největší trhy, protože tamní regulace by mohla mít na náš byznys největší dopad. V případě Avastu jde hlavně o USA, Německo, Francii a také Velkou Británii.

Vy máte na starosti i právnické záležitosti spojené s GDPR. Jak významné jsou?

Tato agenda je pro naši firmu, která má více než 435 milionů zákazníků, jejichž osobní údaje zpracováváme, naprosto klíčová. Důležitá je ale i ochrana osobních dat mimo Evropskou unii. Tyto předpisy se teď například budou zpřísňovat v Kalifornii nebo také v Brazílii. I ta je pro nás důležitým trhem.

Můžete komplikace při předávání dat mimo Evropskou unii přiblížit?

Potíže s tím mají prakticky všechny technologické společnosti, zejména pokud jde o data odesílaná do USA. Přeshraniční předávání dat do USA má svoji logiku, protože největší digitální společnosti a úložiště dat jsou právě tam. Bez spolupráce s těmito giganty a bez jejich služeb to prostě nejde. Technologické společnosti proto často stojí před volbou, zda mají stoprocentně dodržet zákon, nebo raději dělat co nejrozumněji svůj byznys. Případně jít střední cestou, aby se vyhovělo obojímu. Což však vyžaduje obrovské úsilí jak právníků, tak lidí z firemního IT. Stojí to mnoho peněz a času, které by podniky jinak mohly věnovat na inovace a přípravu nových produktů. Avast jde také touto cestou. Malé firmy to ale nedokážou, nemají na to prostředky, a tak jim nezbývá než jít do rizika, že je budou příslušné úřady pokutovat. Všichni proto čekáme, až se EU a USA na podmínkách transferu dat domluví, ale neustále se to oddaluje.

Přicházejí i programy, které přečtou text a umí z tisíců smluv a dalších dokumentů vytáhnout relevantní informace.

Sám Avast měl v roce 2020 potíže, jednu ze svých dcer muselo dokonce vedení firmy kvůli předávání dat klientů jiným společnostem zrušit.

Netýkalo se to předávání dat do zahraničí, ale naší bývalé dceřiné společnosti, která marketingovým společnostem poskytovala anonymizované analýzy trendů chování uživatelů internetu. V roce 2020 padlo rozhodnutí, že se její činnost neslučuje s tím, jak chce Avast být vnímán veřejností. Tedy jako firma, která informace svých uživatelů chrání. Upozornili jsme navenek, že nestačí jen dodržovat veškeré zákony, ale že stejně důležité je podnikat tak, aby to bylo konzistentní s naším posláním. A že je pro nás klíčová důvěra zákazníků, a proto nechceme dělat nic, co by ji poškodilo.

V jednom ze svých článků voláte po tom, aby stát více sdílel data ze svých databází. Změnilo se už něco?

Pořád je v tom hodně dobrovolnosti a záleží na vstřícnosti jednotlivých úřadů. Podle mě by se to celé mělo otočit a všechna data, která po zveřejnění nemohou způsobit žádnou škodu, by stát měl automaticky a samozřejmě v anonymní podobě nabídnout. Protože v nich jsou skryty obrovské hodnoty, pro lidi i pro byznys. Bez legislativy, která úřady donutí toto učinit, se to ale asi neobejde.

Domácí firmy v posledních letech zápolí s přívalem regulací ze strany státu. Není jich už příliš mnoho?

Je, ale jako právníci se s tím musíme popasovat. Využít k tomu například i nových technologií.